Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа расторгнет заключённое в конце 2015 года соглашение с «ВИС ТрансСтрой», в рамках которого компания выступала инвестором строительства железной дороги Бованенково — Сабетта.
Власти округа готовы компенсировать около 1 млрд рублей, потраченных предприятием на реализацию проекта — разработку проектной и рабочей документации, плату за землю.
Правительство округа решило расторгнуть договор из-за намерения возвести железную дорогу в форме федеральной концессии, рассказал
Железная дорога связывает Бованенково, где находится одно из крупнейших месторождений «Газпрома», с портом Сабетта, вблизи которого НОВАТЭК построил СПГ-завод. Реализация проекта позволит сделать железную дорогу самой северной в России.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, курирующий транспорт, дал поручение заняться проработкой проекта. Изначально его стоимость оценивалась в 113-115 млрд руб., затем он подешевел до 73-77 млрд руб.
Ранее News.ru писал, что в Якутии завершено строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск. Глава региона Айсен Николаев заявил, что построенная на вечной мерзлоте железная дорога проходит через горные хребты и реки, непроходимую тайгу.