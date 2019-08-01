https://static.news.ru/photo/f4319d64-b46f-11e9-b46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа расторгнет заключённое в конце 2015 года соглашение с «ВИС ТрансСтрой», в рамках которого компания выступала инвестором строительства железной дороги Бованенково — Сабетта.

Власти округа готовы компенсировать около 1 млрд рублей, потраченных предприятием на реализацию проекта — разработку проектной и рабочей документации, плату за землю.

Правительство округа решило расторгнуть договор из-за намерения возвести железную дорогу в форме федеральной концессии, рассказал РБК представитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. По его словам, срок заключения концессионного соглашения ещё не определён.

Железная дорога связывает Бованенково, где находится одно из крупнейших месторождений «Газпрома», с портом Сабетта, вблизи которого НОВАТЭК построил СПГ-завод. Реализация проекта позволит сделать железную дорогу самой северной в России.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, курирующий транспорт, дал поручение заняться проработкой проекта. Изначально его стоимость оценивалась в 113-115 млрд руб., затем он подешевел до 73-77 млрд руб.

Ранее News.ru писал, что в Якутии завершено строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск. Глава региона Айсен Николаев заявил, что построенная на вечной мерзлоте железная дорога проходит через горные хребты и реки, непроходимую тайгу.