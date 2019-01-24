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Власти РФ отказались от заморозки цен на бензин

David Tanecek/CTK/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство России пока не рассматривает вопрос о продлении соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. В настоящее время в кабмине не видят в этом необходимости.

По словам представителя вице-премьера Дмитрия Козака Ильи Джуса, в конце февраля организации получат первые выплаты по обратному акцизу. После этого можно будет оценивать результаты налогового манёвра.

«Соглашение с нефтяниками выполняется в полном объёме, поэтому никаких новых решений по его корректировке или пролонгации сейчас нет, и они не обсуждаются», — сказал Джус в беседе с «Известиями».

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) решение правительства поддержали, так как после 31 марта должны заработать механизмы рыночного регулирования.

Эксперты же сходятся во мнении, что предложенная норма — не панацея, и после 31 марта цены на бензин будут находиться в зависимости от курса рубля к доллару.

Ранее News.ru писал о том, что правительство отслеживает ситуацию на рынке топлива, чтобы избежать роста цен. С таким заявлением выступил глава кабинета министров Дмитрий Медведев. По его словам, контролировать ситуацию нужно, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо. 


#бензин #топливо #правительство
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