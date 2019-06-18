https://static.news.ru/photo/7ac5e030-91be-11e9-a764-fa163e074e61_1024.jpg Рабочие хлебокомбината Фото: sp.posad/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил зампреду регионального правительства Вадиму Хромову разобраться с протестами рабочих хлебокомбината в Сергиевом Посаде, объявивших голодовку из-за отсутствия зарплаты. Директор завода обещал погасить долги, но конкретных сроков назвать не смог.

Андрей Воробьёв поручил заместителю председателя правительства Московской области Вадиму Хромову выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и решить данный вопрос в интересах людей, — приводит « Интерфакс » сообщение пресс-службы губернатора Подмосковья.

По факту невыплаты зарплаты работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» СУ СК по Московской области завело уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с января по июнь 2019 года общая задолженность по оплате труда на предприятии превысила 14 млн рублей.

Как заявил директор завода Сергей Крыжевский, долги выплатят, когда предприятие вновь начнёт работу, передаёт РИА Новости .

По его словам, до прекращения работы хлебокомбината 6 мая менеджмент компании якобы смог «наработать стабильность в том плане, что месячную зарплату они (рабочие. — Ред.) получали».

Мы готовы им месячную зарплату дать, но нам нужно запустить предприятие. Планируем на днях его запустить. Ситуация должна выровняться. Дальнейшие действия — запустить газ, свет и выплатить зарплату, — прокомментировал Сергей Крыжевский.

Руководитель завода заявил, что собственником хлебокомбината является зерновая компания «Настюша», которая находится в стадии банкротства. В конце 2018 года проблемы с долгами по зарплате возникли у другого её дочернего предприятия — завода «Черкизово». Его рабочие, как и в Сергиевом Посаде, объявляли голодовку, после чего директора задержали.

Как писал News.ru, 17 июня коллектив хлебокомбината в Сергиевом Посаде начал голодовку из-за долгов по зарплате. Рабочие активисты предлагали коллегам вместо отказа от пищи устроить уличные акции, за что менеджмент предприятия и местные чиновники обвинили трудящихся в том, что они якобы являются «провокаторами».