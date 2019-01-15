Власти планируют переобучить почти 500 тыс. предпенсионеров

Профессиональное обучение и допобразование ежегодно будут получать по 75 тыс. россиян предпенсионного возраста, такой план заложен в программу правительства на 2019–2024 годы. Об этом рассказывает зампред правительства Татьяна Голикова.
Таким образом, власти могут переобучить свыше 450 тыс. человек.
«Планируется, что в период 2019–2024 годов мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию ежегодно будут охвачены не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста», — рассказывает Голикова.
Такая «новая занятость» может внести вклад в развитие экономики России, убеждены в правительстве.
Как ранее писал News.ru, в конце декабря правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет.