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Власти планируют переобучить почти 500 тыс. предпенсионеров

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Профессиональное обучение и допобразование ежегодно будут получать по 75 тыс. россиян предпенсионного возраста, такой план заложен в программу правительства на 2019–2024 годы. Об этом рассказывает зампред правительства Татьяна Голикова. 

Таким образом, власти могут переобучить свыше 450 тыс. человек.

«Планируется, что в период 2019–2024 годов мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию ежегодно будут охвачены не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста», — рассказывает Голикова. 

Такая «новая занятость» может внести вклад в развитие экономики России, убеждены в правительстве.

Как ранее писал News.ru, в конце декабря правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет.


#предпенсионеры #правительство #татьянаголикова #переобучение
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