Власти планируют переобучить почти 500 тыс. предпенсионеров

https://news.ru/storage/news/913494a2b56059fd8752006517178eff/58a45a83-9d0c-4ee5-b78c-e746d85aeed6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Профессиональное обучение и допобразование ежегодно будут получать по 75 тыс. россиян предпенсионного возраста, такой план заложен в программу правительства на 2019–2024 годы. Об этом рассказывает зампред правительства Татьяна Голикова.

Таким образом, власти могут переобучить свыше 450 тыс. человек.

«Планируется, что в период 2019–2024 годов мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию ежегодно будут охвачены не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста», — рассказывает Голикова.

Такая «новая занятость» может внести вклад в развитие экономики России, убеждены в правительстве.

Как ранее писал News.ru, в конце декабря правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет.