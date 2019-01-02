Власти Крыма отчитались о росте турпотока из Китая

https://news.ru/storage/news/4d217a4eae3d21cee5de45dd81981b34/ab4cd0d7-3e6a-4d85-8a45-c7ef67f07f07_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Туристический поток из Китая в Крым вырос в 2018 году в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Мы, разумеется, заинтересованы в привлечении китайских туристов и отмечаем рост турпотока из Китая в Крым. Если в 2017 году туристов было 1700, то в этом году количество китайских туристов превысило 4000 человек», — цитирует Мурадова РИА Новости.

По его словам, позитивные отклики со стороны китайских туристов с помощью соцсетей быстро распространяются в Поднебесной. Число туристов из КНР, которые хотят посетить полуостров, растёт, и в Крыму появляются компании, ориентированные на работу с китайцами.

«Китайский турист имеет свои особенности: он привык к тому, что соблюдаются приемлемые для него условия размещения, предлагается традиционная кухня, специально под его интересы разрабатывается отдельная туристическая программа, нет языковой проблемы», — отметил Георгий Мурадов.

Он считает, что на развитие этого специфического сектора туристической отрасли повлияет открытый в 2018 году Информационно-культурный центр Китая в Ялте. Объект предлагает, в частности, общедоступные курсы по изучению китайского языка и культуры.

Как сообщал News.ru, ранее Мурадов заявил, что крымско-сирийский торговый дом станет резидентом свободной экономической зоны Крыма. Он сможет поставлять на полуостров оливковое масло, цитрусовые, финики, другие тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и фосфаты.