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Visa запускает альтернативу системе быстрых платежей ЦБ

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Международная платёжная система Visa запускает новый сервис. Теперь для перевода денег с карты на карту достаточно знать номер мобильного телефона получателя средств.

Как сообщает газета «Ведомости», в новой системе примут участие четыре банка — ВТБ, Тинькофф Банк, «Хоум Кредит» и «Русский Cтандарт». Как отмечают в пресс-службе платёжной системы, РФ находится на первом месте в мире по объёму переводов с карты на карту, а также по их количеству. Согласно ранее представленным данным Центробанка РФ, россияне только за девять месяцев этого года перевели друг другу на банковские карты (Р2Р-переводы) 19,2 трлн рублей. Объём переводов оказался больше, чем за весь 2017 год.

Представленная система переводов с карты на карту по номеру телефона является четвёртой платформой такого рода в РФ. Ранее такие системы были запущены Сбербанком и Mastercard. С января будущего года начнёт функционировать и система быстрых платежей от Центробанка, которая позволяет переводить денежные средства не только по карточным, но и по любым другим счетам.

Как ранее писал News.ru, тарифы для банков в системе быстрых платежей ЦБ составят от 1 до 6 рублей. Они будут зависеть от суммы перевода.


#карты #финансы #visa #переводы
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