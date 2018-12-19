Visa запускает альтернативу системе быстрых платежей ЦБ

https://news.ru/storage/news/aa9e513b7d2770b8b1623de2a7f06434/237d63aa-d700-46fd-9bf1-d818410af0f8_850.jpg Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Международная платёжная система Visa запускает новый сервис. Теперь для перевода денег с карты на карту достаточно знать номер мобильного телефона получателя средств.

Как сообщает газета «Ведомости», в новой системе примут участие четыре банка — ВТБ, Тинькофф Банк, «Хоум Кредит» и «Русский Cтандарт». Как отмечают в пресс-службе платёжной системы, РФ находится на первом месте в мире по объёму переводов с карты на карту, а также по их количеству. Согласно ранее представленным данным Центробанка РФ, россияне только за девять месяцев этого года перевели друг другу на банковские карты (Р2Р-переводы) 19,2 трлн рублей. Объём переводов оказался больше, чем за весь 2017 год.

Представленная система переводов с карты на карту по номеру телефона является четвёртой платформой такого рода в РФ. Ранее такие системы были запущены Сбербанком и Mastercard. С января будущего года начнёт функционировать и система быстрых платежей от Центробанка, которая позволяет переводить денежные средства не только по карточным, но и по любым другим счетам.

Как ранее писал News.ru, тарифы для банков в системе быстрых платежей ЦБ составят от 1 до 6 рублей. Они будут зависеть от суммы перевода.