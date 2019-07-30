https://static.news.ru/photo/8e32e94c-b379-11e9-a355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суммарные расходы граждан России на посещение ресторанов и кафе увеличились на 40% за последние три года, сообщает платёжная система Visa. Только за первые полгода 2019-го объём трат подскочил на 90%, отмечает МПС.

При этом средний чек за один поход россиян в кафе и рестораны сократился за три года на 10,5%. Если в 2016-м он равнялся 741 рублю, то к началу этого года составил уже 663 рубля, передаёт корреспондент News.ru с пресс-конференции представителей компании.

Самый высокий средний чек в этой категории заведений оказался, как следует из оценок Visa, не в столице, а в Сочи. Далее следуют Владивосток, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а Москва замыкает пятёрку лидеров по среднему чеку.

Ранее News.ru сообщал, что международная платёжная система Visa обеспечит бесперебойную работу своих карт в РФ. В компании рассматривают рынок РФ как стратегически важный.