https://static.news.ru/photo/4076190a-a4a5-11e9-99cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная платёжная система Visa обеспечит бесперебойную работу своей системы в России. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платёжной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей, — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Visa.

В платёжной системе отметили, что рассматривают российский рынок как стратегически важный и считают публикации о возможном уходе международных платёжных систем с него суждениями третьих лиц, основанными на предположениях.

Ранее в Центробанке заявили о том, что все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме, а поправки к проекту закона «О национальной платёжной системе» не помешают их деятельности.