Международные платёжные системы могут уйти из России. Предварительные причины — поправки к проекту закона «О национальной платёжной системе».
Как сообщает издание «
В первую очередь эти поправки затронут МПС, чьи «дочки» зарегистрированы в ЦБ: Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB.
В том случае, если новые правила будут приняты, у платёжных систем будет полгода, чтобы начать работать по новым стандартам. Затем приостановка расчётов того или иного банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если оно не будет устранено, регулятор исключит компанию из реестра операторов платёжных систем, что означает запрет на работу в России.
В то же время российские «дочки» Visa и Mastercard не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями, отмечает издание, поскольку они должны исполнять распоряжения головной организации.
Международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы, писал News.ru.