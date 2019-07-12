https://static.news.ru/photo/e862845a-a47d-11e9-8649-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международные платёжные системы могут уйти из России. Предварительные причины — поправки к проекту закона «О национальной платёжной системе».

Как сообщает издание « Коммерсант », 23 июля Госдума намерена рассмотреть во втором чтении предлагаемые Центробанком поправки к законопроекту «О национальной платёжной системе». По задумке регулятора, они обеспечат беспрерывность карточных платежей в РФ. Принятие данных поправок фактически означает запрет для российских дочерних компаний международных платёжных систем (МПС) на приостановку расчётов по картам попавших под санкции банков.

В первую очередь эти поправки затронут МПС, чьи «дочки» зарегистрированы в ЦБ: Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB.

В том случае, если новые правила будут приняты, у платёжных систем будет полгода, чтобы начать работать по новым стандартам. Затем приостановка расчётов того или иного банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если оно не будет устранено, регулятор исключит компанию из реестра операторов платёжных систем, что означает запрет на работу в России.

В то же время российские «дочки» Visa и Mastercard не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями, отмечает издание, поскольку они должны исполнять распоряжения головной организации.

Международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы, писал News.ru.