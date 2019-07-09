Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что повышение акцизов на вина поможет российским производителям конкурировать с зарубежными.
Об этом он заявил в беседе с
Мы говорили нашему правительству, что тенденция очень нехорошая, — сообщил Попович.
По его мнению, решение повысить акцизы является ответом кабмина на просьбы российских производителей повлиять на ситуацию. Попович заявил, что цены на зарубежные вина и вина, сделанные из импортного сырья, должны подняться в среднем на 10%. При таком положении вещей, предполагает эксперт, российский алкоголь может подешеветь.
Ранее News.ru писал о том, что правительство РФ рассмотрит обращение депутатов, в котором они предлагают запретить импорт грузинского вина и минеральной воды.