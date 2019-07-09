https://static.news.ru/photo/dac5e1b4-a231-11e9-873f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что повышение акцизов на вина поможет российским производителям конкурировать с зарубежными.

Об этом он заявил в беседе с «360» . По его словам, сейчас винам, произведённым в РФ, всё сложнее конкурировать с импортными.

Мы говорили нашему правительству, что тенденция очень нехорошая, — сообщил Попович.

По его мнению, решение повысить акцизы является ответом кабмина на просьбы российских производителей повлиять на ситуацию. Попович заявил, что цены на зарубежные вина и вина, сделанные из импортного сырья, должны подняться в среднем на 10%. При таком положении вещей, предполагает эксперт, российский алкоголь может подешеветь.

Ранее News.ru писал о том, что правительство РФ рассмотрит обращение депутатов, в котором они предлагают запретить импорт грузинского вина и минеральной воды.