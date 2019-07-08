В следующем году в России вырастут цены на вино в связи с резким повышением акцизов на этот алкогольный напиток.
По данным газеты
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов объяснил повышение цен «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции».
Вместе с тем российским виноделам позволят получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград.
Ранее News.ru писал о том, что законопроект о создании реестра пивоваров планирует внести Министерство финансов РФ в кабинет министров. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов. По его словам, уже с 2020 года механизм может начать работать в случае, если правительство одобрит проект.