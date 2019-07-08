https://static.news.ru/photo/c5ba6b27-d6b8-4934-b3f2-ffc13f53a5c2_1024.jpg Фото: Kevin Galvin/imagebroker.com/Global Look Press

В следующем году в России вырастут цены на вино в связи с резким повышением акцизов на этот алкогольный напиток.

По данным газеты «Ведомости» , правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, согласно которым, в 2020 году акцизы на тихие вина будут увеличены на 72,2% - до 31 рубля за литр, а на игристые — на 11,1% - до 40 рублей за литр.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов объяснил повышение цен «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции».

Вместе с тем российским виноделам позволят получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград.

Ранее News.ru писал о том, что законопроект о создании реестра пивоваров планирует внести Министерство финансов РФ в кабинет министров. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов. По его словам, уже с 2020 года механизм может начать работать в случае, если правительство одобрит проект.