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Видеоигры принесли своим создателям в 2018 году $110 млрд

Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Разработчики видеоигр в прошлому году заработали $110 млрд. Половину доходов принесли игры для мобильных устройств.

$88 млрд принесли F2P-игры (Free-to-play), то есть условно бесплатные, в которых пользователь сам решает, получать за деньги какие-либо преимущества или нет. По данным годового отчёта компании SuperData Research Holdings, самый большой доход в размере $2,4 млрд в 2018 году принесла своим разработчикам игра Fortnite.

Ранее News.ru писал о том, что Capcom обновила данные о демоверсии Resident Evil 2 Remake. За неделю с момента её выхода, 11 января, в онлайновых игровых сервисах 1-Shot Demo скачали более двух миллионов раз.


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