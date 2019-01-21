Верховный суд отказал украинскому КБЮ в отмене взыскания

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Украинское конструкторское бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов «Южное» проиграло дело в Верховном суде РФ. Инстанция отказала предприятию в пересмотре решения о взыскании с него 1,1 млрд рублей в пользу Минобороны РФ.

Известно, что контракт предусматривал проведение по заказу военного ведомства работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной на тот период в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20 В «Воевода».

Первоначальное решение по делу вынес Арбитражный суд Москвы 12 марта. ВС РФ рассматривал спор в кассационной инстанции. Текст его определения размещен в закрытом доступе, говорится в информации на сайте суда.

Ранее News.ru писал о том, что Россия рассматривает вопрос о возвращении к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для того, чтобы запускать космические аппараты. В случае такого развития событий Россия возродит проект «Днепр» без участия Украины.