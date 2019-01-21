USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.17 $ Bitcoin3,540.64 $
МОСКВА-9°C13:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Верховный суд отказал украинскому КБЮ в отмене взыскания

facebook.com/theministryofdefence.ua

экономика [ версия для печати ]

Украинское конструкторское бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов «Южное» проиграло дело в Верховном суде РФ. Инстанция отказала предприятию в пересмотре решения о взыскании с него 1,1 млрд рублей в пользу Минобороны РФ.

Известно, что контракт предусматривал проведение по заказу военного ведомства работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной на тот период в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20 В «Воевода».

Первоначальное решение по делу вынес Арбитражный суд Москвы 12 марта. ВС РФ рассматривал спор в кассационной инстанции. Текст его определения размещен в закрытом доступе, говорится в информации на сайте суда.

Ранее News.ru писал о том, что Россия рассматривает вопрос о возвращении к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для того, чтобы запускать космические аппараты. В случае такого развития событий Россия возродит проект «Днепр» без участия Украины.


#суд #украина #КБЮ
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
экономика 03:19, 21 января 2019
Гройсман обозначил пути к энергонезависимости Украины
общество 20:34, 19 января 2019
Суд продлил задержание Алексу Лесли
экономика 15:36, 19 января 2019
Украинский банк оштрафовал Россию из-за потери Крыма
Лента новостей
происшествия 13:09
Организатора бойни в Цыганском посёлке осудили на 8,5 лет
экономика 13:08
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной по газу
в мире 13:04
Бюро ПАСЕ поддержало идею дебатов по Азовскому морю
происшествия 12:56
Стена здания обрушилась на северо-востоке Москвы
общество 12:55
Мединский: анонимность в интернете исчезнет в будущем
Другие новости
экономика 13:08
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной по газу
экономика 12:16
Чубайс — Захаровой: про ваучер спросите у мамы с папой
экономика 11:59
ЦБ рассказал о перспективах системы быстрых платежей
экономика 11:48
Курс доллара вырос на 3 копейки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top