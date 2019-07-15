https://static.news.ru/photo/26a6399c-a784-11e9-8b5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Венесуэлы продали золото на сумму $40 млн несмотря на действующие санкции США. Сделка по продаже около одной тонны драгоценного металла была совершена Центральным банком (ЦБ) Боливарианской Республики 12 июля.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg , которое не указывает страны, купившие золото. Однако предполагает, что это могли быть ОАЭ и Турция.

Агентство отмечает, что с начала апреля Венесуэла продала почти 24 тонны золота. После этого её золотовалютные резервы сократились до $8,1 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра. Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания мёртвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы, говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.