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ВЭФ подтвердил участие РФ в Давосском форуме

Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Представитель женевской штаб-квартиры Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердил участие российской делегации в традиционной встрече, которая состоится в январе 2019 года в Давосе.

«Мы рады, что Россия направит высокопоставленную делегацию в Давос. Для того, чтобы заниматься глобальными проблемами, нам нужны все заинтересованные стороны», — цитирует ТАСС исполнительного директора организации Алоиса Цвингли.

Ранее News.ru писал, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума. Её состав будет определён позднее. Организаторы Давосского форума сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.


#россия #форум #давос
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