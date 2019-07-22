https://static.news.ru/photo/35d2f0a2-ac8b-11e9-bf54-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

В госкорпорация ВЭБ.РФ заявили, что аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка на Украине является незаконным.

Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов призвал не участвовать потенциальным покупателям в аукционе. Госкорпорация намерена обжаловать действия Украины в судах разных инстанций, говорится в официальном сообщении компании.

Ранее 99,7726% акций Проминвестбанка были выставлены на торги АО «Фондовая биржа ПФТС». Они пройдут 28 августа.

Как писал News.ru, долг ВЭБ.РФ перед ЦБ будет списан при помощи облигаций федерального займа (ОФЗ). Сумма долга составляет 212 млрд рублей, она образовалась у госкорпорации из-за санации Связь-Банка и банка «Глобэкс».