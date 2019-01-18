Создание общей с Белоруссией валюты невыгодно России

https://news.ru/storage/news/796dda0a9b5663af8d5001751b41772c/887a68c4-0cc7-4100-9e81-8f83d8e12c6a_850.jpg Виктор Толочко/РИА Новости эксклюзивы

России невыгодно создание новой, общей с Белоруссией валюты, которое предложил президент союзного государства Александр Лукашенко. Такое мнение в беседе с News.ru высказал аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов.

Эксперт отметил, что идея создания общей валюты для стран СНГ, в принципе, не нова. Она появилась чуть ли не сразу после распада СССР. Но введение общей валюты — дело сложное, и заявления, подобные словам белорусского лидера, больше смахивают на популизм, чем на руководство к действию.

«Логика белорусского президента понятна. Он хочет снизить цены на получаемые из России энергоресурсы, а общая валюта позволит уменьшить издержки», — констатировал собеседник.

По словам специалиста, для РФ введение единой валюты было бы выгодно в одном случае: если этой валютой станет рубль. Власти страны неоднократно высказывали такую позицию. Но в Белоруссии, как следует из слов Лукашенко, с этим не согласны. Ну а для России необходимость создания новой валюты повлечёт множество проблем, что совершенно ей не нужно.

В конце концов, подчеркнул Дроздов, бывшие советские республики, в том числе и Белоруссия, уже «заточены» под российскую экономику и российскую валюту. Стоит вспомнить хотя бы то, как на странах СНГ отразилась девальвация рубля, произошедшая в 2014 году под давлением санкций.

«Все союзные государства тоже девальвировали свои валюты, чтобы ликвидировать перекос в ценах. После девальвации рубля жители Казахстана начали скупать дорогие автомобили в российских автосалонах, но продлилось это недолго, потому что власти Казахстана путём девальвации уравняли цены», — вспоминает аналитик.

Белоруссия всё-таки намного больше зависит от России, чем наоборот. Для Москвы важно, что Минск — западный партнёр, он находится между РФ и Европой и фактически «охраняет» российские рубежи, потому Кремль зачастую идёт на уступки. Но в случае с валютным вопросом такого не произойдёт, уверен эксперт.

Он добавил, что концепция «общей валюты» часто подвергается сомнению, в том числе и в Евросоюзе, где в большинстве стран национальная валюта сменилась «общим» евро. И жители европейских государств на себе почувствовали минусы такого решения — повышение цен, невозможность выхода из кризиса путём девальвации.

«Греция бы проще вышла из кризиса 2011 года, если бы у них была собственная национальная валюта. Они бы девальвировали драхму, и последствия от кризиса были бы меньше, чем пока они дожидались помощи Евросоюза и распродавали активы», — сказал Дроздов.

С общей валютой приходится подстраиваться под партнёров, для выхода из кризиса урезать бюджеты, в том числе и в социальной сфере, что вызывает недовольство населения.

Ранее News.ru сообщал, что российская валюта сохраняет стабильность на фоне начала покупок валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. По состоянию на 15:28 мск она укрепилась к доллару на 1,5 копейки, её курс составил $66,335.