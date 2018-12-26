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Вагит Алекперов приобрёл акции ЛУКОЙЛа на 600 млн рублей

www.lukoil.ru

экономика [ версия для печати ]

Вагит Алекперов осуществил покупку 123,5 тыс. акций ЛУКОЙЛа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Покупка состоялась 21 декабря. Как следует из сообщения, сумма сделки составила 604,51 млн рублей.

После осуществления сделки размер прямой доли Алекперова в уставном капитале компании вырос до 2,84% с 2,825%.

Покупка проводилась на внебиржевом рынке, отметили в компании.

Как ранее сообщал News.ru, компания Lukoil Securities Limited, дочерняя структура ЛУКОЙЛа, купила на рынке 809,265 тыс. обыкновенных акций компании. В то же время было выкуплено 1,313 млн депозитарных расписок. Выкуп осуществлялся в рамках программы обратного выкупа акций, которая проводится на открытом рынке с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.


#акции #Лукойл #алекперов #покупка
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