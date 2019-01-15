В январе участились случаи кибермошенничества

https://news.ru/storage/news/b1c5b4a9eeb80ec8006de313df2c3b2d/e9638753-e320-4314-bcec-9ecb7583849a_850.jpg Arian Darvishi/unsplash.com

В январе случаи онлайн-мошенничества значительно участились. В первой декаде месяца в два с половиной раза увеличилось количество выявленных и заблокированных сайтов.

Как рассказали в компании Group-IB газете «Известия», появились новые схемы вытягивания средств граждан. В частности, злоумышленники предлагают вложить средства в высокодоходные финансовые инструменты. Также с преступными целями используются рекламные баннеры.

Специалисты Group-IB обнаружили и заблокировали 130 ресурсов в сети Интернет в период с 1 по 9 января 2019 года, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Рост количества фишинговых ресурсов эксперты выявили еще в конце прошлого года — за декабрь были заблокированы 1149 финансовых фишинговых ресурсов, а годом ранее их обнаружили только 705.

Как ранее писал News.ru, мошенники научились отмывать деньги с помощью игры Fortnite. Для этого злоумышленники используют игровую валюту.