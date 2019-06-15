https://static.news.ru/photo/441e6884-8ed2-11e9-a0aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

«Укртрансгаз» не сможет вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд, что, в свою очередь, станет причиной приостановки на неопределённый срок работы всей украинской газотранспортной системы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского топливного регулятора, для выравнивания сложившейся патовой ситуации компания инициировала переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности, включая НАК «Нафтогаз Украины».

Объёмов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня. О сложившейся ситуации проинформирован Совет по нацбезопасности и обороне Украины, — цитирует агентство заявление компании.

Уточняется, что общая задолженность за март–апрель нынешнего года составляет порядка 155 млн долларов.

Ранее в «Укртрансгазе» рассказали, что страна нарастила импорт газа по реверсу из ЕС, писал News.ru.