«Укртрансгаз» не сможет вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд, что, в свою очередь, станет причиной приостановки на неопределённый срок работы всей украинской газотранспортной системы.
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Объёмов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня. О сложившейся ситуации проинформирован Совет по нацбезопасности и обороне Украины, — цитирует агентство заявление компании.
Уточняется, что общая задолженность за март–апрель нынешнего года составляет порядка 155 млн долларов.
Ранее в «Укртрансгазе» рассказали, что страна нарастила импорт газа по реверсу из ЕС, писал News.ru.