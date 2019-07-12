https://static.news.ru/photo/f307f9d6-a4b8-11e9-961c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объем вложений в строительство объектов по всем национальным проектам составляет около 7 трлн рублей. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Для реализации национальных проектов объем капитальных вложений составляет порядка 7 трлн рублей, нам нужно построить большое количество объектов, — сказал он.

В ходе совещания «О мерах, направленных на обеспечение своевременного качественного строительства объектов в рамках национальных проектов», председателем которого был глава кабмина Дмитрий Медведев, глава Минстроя заявил, что расходование средств осложнено проблемой ценообразования в строительстве в области составления смет.

По данным Якушева, рост себестоимости строительных работ за последние 5 лет составил 28-30%, а сметные цены выросли за это время лишь на 16%. В результате на аукционы подрядчики или не заявляются или заявляются только те компании, которые заведомо понимают невыполнимость обязательств.

Решение проблемы глава Минстроя видит в введении с 2022 года ресурсного метода в строительном ценообразовании.

Как ранее писал News.ru, госбюджет вложил 4,048 трлн рублей в недостроенные объекты. Всего на территории страны насчитали 62,6 тысячи брошенных школ, детсадов, университетов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.