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Увеличение продолжительности здоровой жизни обсудят в Сочи

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Шаги, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни, обсудят в Сочи. В главном медиацентре города 13 февраля 2019 года состоится форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+».

Данное мероприятие является уникальной площадкой, на которой соберутся представители власти, экспертного и бизнес-сообществ для обсуждения мер по увеличению продолжительности здоровой жизни. Впервые дискуссии коснутся прикладных вопросов по укреплению здоровья детей, формированию ценностей у молодого поколения, повышению качества жизни людей старшего возраста и вовлечения их во все сферы экономики и социума.

Форум будет проходить при поддержке Министерства здравоохранения РФ, организатором выступит фонд «Росконгресс».

В рамках форума пройдут мероприятия деловой программы, презентации и выставка, которые позволят участникам обсудить ключевые вопросы по тематике демографического развития, охраны здоровья, повышения уровня жизни населения страны, ознакомиться с перспективными инновационными проектами в сфере медицины, установить и расширить деловые контакты с партнерами по отрасли.

News.ru является информационным партнёром форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+».


#здоровье #СОЧИ #форум #долголетие #жизнь
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