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В Сочи обсудят ход реализации нацпроектов

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 14−15 февраля 2019 года. На нём обсудят специфику реализации нацпроектов в регионах РФ.

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому планированию и национальным проектам, проходившего 24 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что до конца 2018 года все нацпроекты должны быть детализированы на региональном уровне, также должны быть определены конкретные меры по достижению целевых показателей.

По словам главы правительства, выработаны чёткие и понятные целевые показатели и конкретные объекты — построенные школы и больницы, отремонтированные дороги, новые производства и дома. В вопросах социальной жизни и инфраструктуры этими показателями являются качество образования и здравоохранения, городская инфраструктура, экология.

Особенности реализации нацпроектов в субъектах РФ Медведев надеется обсудить на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где будут присутствовать главы регионов, представители экспертного и бизнес-сообщества.

Как рассказал Медведев, в скором времени кабмин внесёт в федеральный план статистических работ 91 показатель нацпроектов, они станут объектами учёта и будут находиться в открытом доступе.

Граждане РФ должны почувствовать изменения к лучшему уже в 2019 году, отметил премьер. Должно наметиться движение к достижению национальных целей развития, подчеркнул Медведев

Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд «Росконгресс».

News.ru является информационным партнёром форума.


#СОЧИ #форум #нацпроекты
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