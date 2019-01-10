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В SOCAR просят СМИ пользоваться проверенной информацией

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В ряде СМИ публикуется не соответствующая действительности, непроверенная и вводящая в заблуждение информация о налоговых проверках, которые проводит министерство налогов Азербайджана в государственной нефтяной компании SOCAR. Об этом говорится в совместном заявлении министерства и компании.

Как говорится в сообщении, подобная информация наносит, в конечном итоге, ущерб имиджу госструктур республики и всей стране в целом.

«SOCAR, будучи одной из крупнейших национальных компаний в регионе, является одним из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Азербайджана как в предыдущие годы, так и по итогам 2018 года. В то же время, компания также приносит крупные доходы стране, обеспечивая интересы государства примерно в 20 странах», — говорится в документе.

Ключевая и прямая функциональная обязанность министерства налогов как раз и заключается в проведении проверок на всех предприятиях в том числе и на SOCAR, говорится в сообщении. Ежегодно проводятся плановые проверки крупных налогоплательщиков.

Как следует из документа, попытки связать эту проверку какими-либо изменениями в административной структуре SOCAR ошибочны, а информация, распространяемая в СМИ — безосновательная и вымышленная. Налоговые проверки — это рутинный процесс, не отражающийся на деятельности обеих структур. Все должностные лица компании продолжают выполнять обязанности в рамках своих полномочий, отмечается в документе.

В связи с этим СМИ просят использовать информацию, предоставленную из официальных источников.


#налоги #Азербайджан #проверка #SOCAR
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