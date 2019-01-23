В СФ посчитали новость об отмене льгот на плиты фейком

https://news.ru/storage/news/79fd8c3568eb35d352d53d11b9986fbe/1874a761-fea4-4236-8c21-715e369637a3_850.jpg Alessandra Sarti/imagebroker.com/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что новость об отмене льгот на электроплиты может быть фейком.

«В ситуации борьбы с бедностью, когда есть указ президента к 2024 году снизить уровень бедности, мы не решим эту проблему. Мы только усугубим проблему, связанную с доходной частью», — передаёт слова Рязанского Nation News.

По его словам, такие меры нецелесообразны.

Как ранее писал News.ru, правительство России планирует отменить льготные тарифы для россиян, пользующихся электрическими плитами. Новые социальные нормы потребления электроэнергии предложило ввести Минэкономразвития.