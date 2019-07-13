https://static.news.ru/photo/3621ffac-a62e-11e9-9ac0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сейчас наблюдается положительная для фондового рынка динамика, потому что россияне стали чаще открывать счета на биржах, заявил помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин.

На Московской бирже уже открыто более 2,5 млн уникальных счетов, — рассказал чиновник в беседе с газетой « Известия ».

По его мнению, это связано с тем, что все крупные банки, брокеры выпустили свои мобильные приложения, что позволило гражданам, сидя дома, начать участвовать в торгах и других экономических сделках. Однако он отметил, что средний чек покупок на фондовом рынке падает. Больше всего людей привлекают облигации и акции.

Как ранее писал News.ru, фондовый рынок РФ находится в зелёной зоне благодаря внешнему фону и благоприятной внутренней конъюнктуре, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.