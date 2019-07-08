Стоимость академического часа изучения иностранного языка в мае в среднем по России составила около 300 рублей. Это на 13% выше прошлогодней цены за урок. Такие цифры размещены в отчёте Федеральной службы государственной статистики, выяснил News.ru.

В столице цена на эту образовательную услугу стабилизировалась и за последний год выросла всего на 2%. В мае занятие по иностранному языку обошлось бы слушателю в 469 рублей. Однако в рейтинге самых дорогих уроков Москва не входит даже в первую пятёрку.

По словам опрошенных игроков рынка образовательных услуг, россияне идут на языковые курсы, прежде всего, не для карьеры, а чтобы скрасить одиночество и ликвидировать дефицит живого общения.

Число студентов растёт

Росстат анализирует стоимость академического часа исходя из величины платы за весь курс обучения. Стандартное предложение российской фирмы предполагает два-три занятия в неделю по два часа. Языковой курс может длиться от месяца до нескольких лет, в зависимости от задач и пожеланий клиента. В выборку статистиков попали более 300 больших, средних и малых городов страны. Однако Росстат не приводит более детальных данных по спросу на английский, немецкий и китайский. Именно данные языки, по словам игроков рынка, наиболее популярны у российских студентов.

АГН «Москва»

В отчёте главной статистической службы страны указано, что самые дешёвые уроки можно взять в Борисоглебске Воронежской области, всего за 92 рубля, а также в Рубцовске Алтайского края — за 101 рубль. Занятие в Курске в среднем обойдётся в 114 рублей, в Кирово-Чепецке Кировской области — 129 рублей.

Напротив, самые «дорогие» преподаватели иностранных языков в РФ сегодня в Сургуте. За академический час в этом городе придётся заплатить 935 рублей, в Норильске — 613 рублей, в Нижневартовске — 547 рублей.

Популярность того или иного языка существенно различается по стране, отмечают опрошенные News.ru представители компаний, работающих на рынке образовательных услуг. Спрос на английский, немецкий и китайский в Москве, Калининграде и на Дальнем Востоке неодинаков. Компании стараются подстраиваться под поведение студентов, предлагая разнообразные курсы для детей, подростков и взрослых. Важную роль играет методика обучения. Так, сегодня популярно живое общение, разговорные клубы, занятия в парах и т.д.

В сети языковых школ ВКС-IH сообщили о росте спроса сразу по нескольким направлениям. В частности, на курсы стали чаще записывать детей, растёт онлайн-обучение. Тем не менее, в школе не связывают рост цен со спросом на образовательные услуги.

Прямой зависимости с уровнем дохода нет. Цена складывается от количества академических часов в месяц, — объяснили в компании.

Напротив, руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии РАН, профессор Григорий Ключарев связывает различие в ценах по стране с покупательной способностью горожан.

Эта образовательная услуга появляется в зависимости от спроса и возможностей его покрытия. Необходимо сравнить доходы жителей Борисоглебска и Норильска и всё сразу станет ясно. Кроме того, изучение языков сегодня модно. Все понимают, что вместе с иностранным языком для детей открывается масса новых возможностей, — отметил социолог.

АГН «Москва»

Китайский учат для карьеры, английский — для души

Расходы на изучение китайского в будущем могут окупиться, делает вывод руководитель Chinese First Никита Ван.

Рост популярности китайского связан с несколькими факторами. Во-первых, введение ЕГЭ по этому языку в системе образования. Во-вторых, ряд контрактов между Россией КНР, в том числе соглашение 2018 года о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Китай сегодня также является основным торговым партнёром РФ. Стабильно развивается сфера туризма. Все это приводит к потребности в широком спектре специалистов со знанием китайского языка, — сообщил собеседник.

Руководитель компании отметил, что сегодня известные российские бизнесмены отдают своих детей изучать китайский, видя в этом перспективу. Также многие крупные компании платят за обучение языку сотрудников. И это несмотря на то, что цена на восточные языки в среднем по рынку всегда выше, чем на языки европейской группы.

По мнению экспертов, китайский язык многие молодые люди начинают учить, видя перспективы, которые он даёт. В частности, зарплаты у китаистов выше, чем у специалистов со знанием других, более распространенных языков.

При этом слушатели курсов английского не столь прагматичны. По нашим исследованиям, самый популярный сегодня мотив — изучение английского для развития коммуникативных и социальных навыков, желание читать книги на языке оригинала, смотреть кино без субтитров, — рассказали News.ru в одной из московских языковых школ.

АГН «Москва»

Второй мотив — возможность иметь друзей по всему миру, переписываться с ними, не быть одиноким. Сегодня в мире даже при развитии Интернета наблюдается дефицит общения. На занятиях появляются новые друзья и знакомые. И только на третьем месте идёт расчёт на профессиональный рост.

Григорий Ключарев также видит в данных Росстата печальную тенденцию «вымирания» малых городов страны. Собеседник считает одной из причин низких цен на уроки английского в провинции в сокращении потребностей в обучении: родители отсылают своих детей учиться в крупные города. Кроме того, для анализа данной образовательной услуги важны её качественные характеристики. Прежде всего, необходимо понять, как изучают язык.