https://static.news.ru/photo/a0870d46-8d6b-11e9-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

В банковской отрасли может появиться резервный процессинговый центр, чтобы не допустить остановки обработки трансакций в случае введения санкций.

По словам источника «Известий» , Центробанк в настоящее время ведёт переговоры с кредитными организациями о создании резервного центра на базе на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в Крыму, уже попавшего под действие антироссийских санкций.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что положительно относится к созданию такого «запасного аэродрома» и уже предлагал ЦБ учредить процессинговый центр на базе Национальной системы платёжных карт (НСПК), который бы обрабатывал платежи не только по картам «Мир», но и международных систем.

При этом он подчеркнул, что обязывать банки дополнительно платить за услуги резервного провайдера несправедливо.

Ранее News.ru писал о том, что санкции США в отношении поставок в Россию продукции двойного назначения могут затронуть криптографические модули российских платежных систем. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. По словам Сычева, регулятор предусмотрел данные риски заранее. Он напомнил, что уже в 2024 году российские платежные системы должны будут использовать отечественные криптографические модули.