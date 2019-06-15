Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, не нуждаются в государственных пособиях. Об этом заявили представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих.
Чиновники считают, что освободившиеся деньги нужно направить действительно нуждающимся людям. Например, в Ивановской области выделяют группу «ленивых» бедных, у которых есть дополнительное имущество но они «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния».
В Томской области эксперты предлагают скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. По их мнению, к существующим критериям стоит добавить кредиты, прибыль от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья
Как пишет газета «
Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию.
Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины бедных в России составляют семьи с детьми.