https://static.news.ru/photo/4d491bc4-90b3-11e9-a771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, не нуждаются в государственных пособиях. Об этом заявили представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих.

Чиновники считают, что освободившиеся деньги нужно направить действительно нуждающимся людям. Например, в Ивановской области выделяют группу «ленивых» бедных, у которых есть дополнительное имущество но они «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния».

В Томской области эксперты предлагают скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. По их мнению, к существующим критериям стоит добавить кредиты, прибыль от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья

Как пишет газета « Известия », большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами.

Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины бедных в России составляют семьи с детьми.