В РФПИ предложили привлечь партнёрские средства

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом сообщил, что фонд нашёл возможность снизить бюджетное финансирование по национальным проектам.
Дмитриев пояснил, что бюджетное финансирование можно снизить на 30% за счёт привлечения партнёрских средств.
«Мы считаем, что на три триллиона государственных средств можно привлечь семь триллионов от наших соинвесторов и партнеров», — рассказал Дмитриев.
Президент России Владимир Путин поблагодарил Дмитриева за работу, отметив, что фонд выполняет все поставленные задачи.
Фонд выполняет роль «инвестиционного фильтра» по анализу, структурированию и реализации наиболее значимых проектов в области инфраструктуры. В РФПИ считают, что данные проекты будут способствовать развитию экономики России.
Ранее News.ru писал, что Российский фонд прямых инвестиций с начала своей деятельности проинвестировал более чем 70 проектов. Сумма вложений превысила 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.