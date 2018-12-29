В РФПИ предложили привлечь партнёрские средства

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с Кириллом Дмитриевым

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом сообщил, что фонд нашёл возможность снизить бюджетное финансирование по национальным проектам.

Дмитриев пояснил, что бюджетное финансирование можно снизить на 30% за счёт привлечения партнёрских средств.

«Мы считаем, что на три триллиона государственных средств можно привлечь семь триллионов от наших соинвесторов и партнеров», — рассказал Дмитриев.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Дмитриева за работу, отметив, что фонд выполняет все поставленные задачи.

Фонд выполняет роль «инвестиционного фильтра» по анализу, структурированию и реализации наиболее значимых проектов в области инфраструктуры. В РФПИ считают, что данные проекты будут способствовать развитию экономики России.

Ранее News.ru писал, что Российский фонд прямых инвестиций с начала своей деятельности проинвестировал более чем 70 проектов. Сумма вложений превысила 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.