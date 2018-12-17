В РФ замедлился рост промышленного производства

https://news.ru/storage/news/18c470a16c379b81cb251c0eeecabf7c/7dd94fbc-ec81-4c72-8802-17f5091cda8f_850.jpg PAO NOVATEK/Global Look Press

Рост промышленного производства в России замедлился. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

По подсчётам ведомства, в ноябре рост промпроизводства снизился до 2,4% с 3,7% в октябре в годовом выражении. При этом за 11 месяцев 2018 года промышленное производство в России увеличилось на 2,9%.

В ноябре на 7,8% год к году выросло производство в области добычи полезных ископаемых. Водоснабжение, водоотведение и ликвидация отходов выросли на 7%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 2,4%. При этом обрабатывающая сфера в ноябре роста не показала.

В месячном выражении промышленное производство сократилось на 0,2% в ноябре после 5,8% роста месяцем ранее. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре показатель снизился на 0,4%.

В 2017 году Росстат фиксировал рост промпроизводства на 2,1%.

Как ранее писал News.ru, рост промышленного производства в России в 2018 году составит 2,5%, полагают в Минэкономразвития. В 2019 году темпы роста снизятся и составят только 2,1%. Но, по оптимистичным ожиданиям МЭР, ситуация станет налаживаться с 2020 года. Тогда промышленники выпустят товаров на 2,6% больше по отношению к предыдущему году.