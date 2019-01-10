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В РФ выросла надбавка для пенсионеров старше 80 лет

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Надбавка для пенсионеров старше 80 лет составляет с 1 января 2019 года 5334 рубля. По сравнению с прошлым годом она выросла на 400 рублей.

Как разъяснили в Пенсионном фонде России «Российской газете», пенсия у лиц, достигших 80-летнего возраста, становится больше. Однако это правило распространяется только на тех, кто получает страховую пенсию по старости. По достижении указанного возраста происходит автоматический перерасчёт фиксированной выплаты к страховой части пенсии, которая увеличивается вдвое. В 2019 году размер фиксированной выплаты составляет 5334 рубля, увеличившись с 4892 рублей в 2018 году.

В то же время в случае получения человеком социальной пенсии или пенсии по потере кормильца увеличения её размера после 80 лет ждать не стоит. Также на увеличение пенсии не могут рассчитывать инвалиды первой группы, так как они уже получают двойную фиксированную выплату.

Как ранее писал News.ru, новый закон, который подразумевает передачу денег от конфискации средств и имущества коррупционеров в систему пенсионного обеспечения, вступил в силу с 1 января этого года.


#пенсии #возраст #ВЫПЛАТЫ #надбавка
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