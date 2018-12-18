В РФ сократились долги по зарплате

https://news.ru/storage/news/7176044b21340b7dd4456cd9f68d1441/6b4cad1a-4f59-4b5e-bdc4-4f7da4a43ca5_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Совокупный долг организаций по заработной плате составил к 1 декабря текущего года 3,07 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата.

Как сообщает ведомство, за ноябрь задолженность сократилась на 139 млн рублей, что составляет 4,3%. При этом долги, образовавшиеся в 2017 году, составили 529 млн рублей (17,2%). В 2016 году и ранее образовалась задолженность на сумму 1,011 млрд рублей (32,9%).

При этом основная сумма задолженности по заработной плате образовалась вследствие отсутствия у организаций собственных средств.

Всего на начало декабря текущего года задолженность по зарплате имелась перед 45,6 тыс. человек. Из этого числа 46% составляли работники обрабатывающих производств, 17% приходилось на строителей.

Как ранее писал News.ru, долг домашних хозяйств и организаций, которые их обслуживают, за шесть полных лет увеличился почти вдвое, достигнув к ноябрю этого года 15,6 трлн рублей. При этом долги в инвалюте сокращаются с начала 2016-го, но резкий их спад пришёлся на последние шесть месяцев этого года.