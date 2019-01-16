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В РФ откроется «Зимняя школа стартапов»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В России откроется «Зимняя школа стартапов». Совместный проект запускают дизайн-завод «Флакон» и инвестиционная компания Realogic.

В совместном заявлении компаний отмечается, что сейчас идёт бурное развитие креативных индустрий, однако мало кто знает специфику работы, механику построения и монетизацию стартапов в креативной сфере.

Получить знания сегодня можно в онлайн-школах или на курсах различной направленности, однако инвестиционная компания Realogic, управляющая проектами в сфере креативных индустрий, и дизайн-завод «Флакон» решили соединить инициативу и идею с современными механиками достижения результатов и креативным подходом, поэтому открывают новый набор в «Зимнюю школу стартапов».

Обучение бесплатное и будет состоять из трёх блоков обучения: начального (1–3 класс), среднего (4–8 класс) и старшего (9–11 класс) длительностью по 3–4 недели.

Принять участие в проекте могут студенты старших курсов вузов, выпускники, магистры или аспиранты, разбирающиеся в принципах digital и соцсетей, открытые новым идеям, не боящиеся принимать решения и уметь мечтать.

Заявки можно отправить на электронную почту pr@realogic.ru  с 12 по 26 января 2019 года.

Как ранее писал News.ru, 2018 год принёс стране на 13% больше новых индивидуальных предпринимателей, чем предшествующий ему.



#открытие #школа #стартап
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