В РФ откроется «Зимняя школа стартапов»

В России откроется «Зимняя школа стартапов». Совместный проект запускают дизайн-завод «Флакон» и инвестиционная компания Realogic.
В совместном заявлении компаний отмечается, что сейчас идёт бурное развитие креативных индустрий, однако мало кто знает специфику работы, механику построения и монетизацию стартапов в креативной сфере.
Получить знания сегодня можно в онлайн-школах или на курсах различной направленности, однако инвестиционная компания Realogic, управляющая проектами в сфере креативных индустрий, и дизайн-завод «Флакон» решили соединить инициативу и идею с современными механиками достижения результатов и креативным подходом, поэтому открывают новый набор в «Зимнюю школу стартапов».
Обучение бесплатное и будет состоять из трёх блоков обучения: начального (1–3 класс), среднего (4–8 класс) и старшего (9–11 класс) длительностью по 3–4 недели.
Принять участие в проекте могут студенты старших курсов вузов, выпускники, магистры или аспиранты, разбирающиеся в принципах digital и соцсетей, открытые новым идеям, не боящиеся принимать решения и уметь мечтать.
Заявки можно отправить на электронную почту pr@realogic.ru с 12 по 26 января 2019 года.
Как ранее писал News.ru, 2018 год принёс стране на 13% больше новых индивидуальных предпринимателей, чем предшествующий ему.