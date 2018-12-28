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В РФ может появиться новый фармацевтический холдинг

Александр Авилов /АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

В первом полугодии 2019 года может появиться новый фармацевтический холдинг. Его намерены создать АФК «Система» и ВТБ.

Компании решили приобрести 95,14% АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» у компании Alvansa Ltd. Цель приобретения предприятия состоит в том, чтобы создать фармацевтический холдинг на основе приобретаемого предприятия и входящей в состав АФК «Система» компании «Биннофарм».

Создание холдинга намечено на первую половину будущего года. Предполагается, что холдинг будет создан в первой половине 2019 года. Как следует из сообщения АФК «Система», производственные мощности объединённой компании — это четыре фармацевтических завода в Москве и Московской области.

Объем инвестиций в предприятие составляет 1,83 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, чистая прибыль группы ВТБ достигла за 11 месяцев 2018 года 163,9 млрд рублей по МСФО. Об этом сообщают в госбанке.


#АФКСистема #втб #холдинг #фармацевтика
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