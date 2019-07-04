https://static.news.ru/photo/150dc2a2-9e5d-11e9-9860-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Страховая пенсия по старости в России может быть назначена досрочно. Об особенностях этого процесса рассказали News.ru в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как следует из материалов ПФР, законодательство РФ устанавливает отдельные категории граждан, которым положен досрочный выход на пенсию. Однако для этого мало работать по профессии, предусмотренной специальными списками, необходимо также иметь определённый страховой стаж и необходимый страховой стаж работы на указанных видах работ.

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, при выходе на досрочную страховую пенсию по старости имеют право на назначение накопительной пенсии, — отмечают в ПФР.

При этом с 2019 года в связи с изменениями в пенсионном законодательстве для ряда профессий срок выхода на досрочную пенсию будет поэтапно повышаться, при этом требования (в зависимости от конкретного вида работы) к специальному стажу сохранятся.

Гражданин может также иметь право на досрочный выход на пенсию по нескольким основаниям: например, он работал на Севере и, кроме того, на вредном производстве. В таких случаях может возникнуть право на дополнительное снижение пенсионного возраста, отмечают в ПФР.

В то же время, если отложить обращение за назначением пенсии после возникновения соответствующего права, то фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на премиальные коэффициенты. При этом для фиксированной выплаты и страховой пенсии они будут разными, поясняют в ПФР.

Как ранее писал News.ru, результаты опроса, проведённого Рострудом, показали, что 56,3% россиян планируют работать после выхода на пенсию.