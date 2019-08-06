https://static.news.ru/photo/c9a4dccc-b82b-11e9-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Гораздо больший вклад в снижение темпов роста российской экономики внесло падение цен на нефть, чем санкции. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В материалах МВФ указано, что показатель замедления темпов роста ВВП РФ из-за санкций составил 0,2%. Из-за снижения нефтяных цен — уже 0,6%, приводит « Свободная пресса » данные из доклада.

При этом жёсткая кредитная политика снизила темпы роста на 0,1%, а сдерживающая денежно-кредитная политика на те же 0,2%, что и санкции. В целом эти факторы нанесли урон экономике относительно прогноза на 1,2%.

Рост объёма производства составил в среднем 0,5%, что на 2% в год медленнее, чем первоначально прогнозировалось.

В совокупности все эти условия с 2014 по 2018 год оказали общий отрицательный эффект в 1,15%.

Как ранее писал News.ru, согласно прогнозам МВФ, в 2020 году рост ВВП РФ составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах — 2%, в 2023 году — 1,9% и 1,8% в 2024 году. При этом Центробанку в Фонде рекомендовали продолжать ослабление «умеренно жёсткой» денежно-кредитной политики, понижая ключевую ставку.