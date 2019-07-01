https://static.news.ru/photo/529ae58e-9bfe-11e9-968f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press

Уровень долговой нагрузки россиян достигает критического уровня и может стать социальной проблемой. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что Орешкин прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой, — заявил Моисеев.

Замминистра согласился с ранее озвученным мнением главы Минэкономразвития Максима Орешкина, что рынок потребительского кредитования необходимо жёстко ограничивать.

ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет. Сложно сказать, — сказал Моисеев.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума-2019 министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о том, что наибольший риск рецессии для российской экономики представляет «пузырь», который присутствует в потребительском кредитовании. По словам Орешкина, бездействие в этом вопросе может привести к негативные последствиям уже в 2021 году.

В то же время, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, «пузыря» на рынке потребкредитования нет, поэтому нет и угроз финансовой стабильности в стране.

Как ранее писал News.ru, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин подверг критике позицию Банка России относительно влияния необеспеченного потребительского кредитования на экономику страны.