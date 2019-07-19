https://static.news.ru/photo/0d3c94b6-abc5-11e9-92f1-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития России Максим Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но заявил, что экономика страны готова к такому сценарию лучше, чем в 2014 году.

То, что мы увидим, скорее всего, дальнейшее падение цен на сырьевые товары. Это как раз те внешние риски, которые существуют. Но в этот раз мы к ним готовы гораздо больше, чем в 2014 году, — сказал глава ведомства в интервью радиостанции « Эхо Москвы ».

Ранее Орешкин заявил, что Россия и Белоруссия не должны торопиться с решением вопроса о единой денежно-кредитной политике и общей валюте. По его мнению, эти процедуры являются завершающим этапом интеграции, писал News.ru.