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В Минэкономразвития подсчитали инвестиции РФ в Венесуэлу

Rayner Pena/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Объём накопленных инвестиции РФ в Венесуэлу превышает $4,1 млрд. Такие данные следуют из материалов Минэкономразвития РФ.

Как сообщает ведомство, за 11 месяцев 2018 года товарооборот России и Венесуэлы увеличился на 48% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. При этом в российском инвестиционном портфеле значительную долю составляют вложения компании «Роснефть», передаёт ТАСС.

В материалах МЭР со ссылкой на данные Центробанка РФ отмечается, что в последние годы прямые инвестиции из России в Венесуэлу не осуществлялись. В то же время эксперты оценивают инвестиции «Роснефти» в $3,5 млрд, проекты ПАО «Газпром банк» — в $300 млн, инвестиции ПАО «КАМАЗ» в проект по сборке автобусов — в $22 млн.

За одиннадцать месяцев прошлого года российский экспорт в Венесуэлу увеличился на 48,2%, до $83,9 млн, а импорт из Венесуэлы возрос на 33,4%, составив $800 тыс. Положительное сальдо внешней торговли в январе–ноябре 2018 года составило $83,1 млн. В структуре российско-венесуэльской торговли основную долю занимает товарная группа «Продовольственные товары и сельхозсырьё», сообщает ведомство.

Как ранее писал News.ru, политический кризис в Венесуэле переходит в новую стадию. Акции протеста сторонников и противников пока ещё действующего президента Николаса Мадуро привели к жертвам среди мирного населения.


#венесуэла #минэкономразвития #Роснефть #инвестиции
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