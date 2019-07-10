https://static.news.ru/photo/c5701fc6-a2e2-11e9-ab43-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mexico. Russell Gordon/Russell Gordon/DanitaDelimont/Global Look Press

Один из самых популярных и массовых автомобилей — Volkswagen Beetle («Жук» или, как его называют в Мексике, Vocho) — уходит в историю. Его производство прекращается на заводе в мексиканской Пуэбле 10 июля.

Как сообщает портал Excelsior , эта модель производилась в мире более 80 лет, за это время с конвейера сошло более 21,5 млн автомобилей. На заводе в Пуэбле автомобиль выпускался с 1967 года, а с 1996 года Мексика оставалась последней страной в мире, где выпускались «Жуки».

При этом с 2003 года в стране производилась обновлённая версия Beetle New, а 10 июля завершится сборка специальной партии автомобилей, последний из которых отправится в музей.

Машина была разработана в Германии ещё в конце 1930-х годов, но её производство было почти прекращено после начала Второй мировой войны. После войны выпуск автомобиля был возобновлён, и производство «Жуков» наладили в разных регионах мира.

В Мексике Volkswagen Beetle из-за дешевизны был популярен в качестве такси, однако несколько лет назад власти Мехико запретили коммерческие перевозки людей в таких автомобилях.

Как ранее писал News.ru, розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.