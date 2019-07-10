Один из самых популярных и массовых автомобилей — Volkswagen Beetle («Жук» или, как его называют в Мексике, Vocho) — уходит в историю. Его производство прекращается на заводе в мексиканской Пуэбле 10 июля.
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При этом с 2003 года в стране производилась обновлённая версия Beetle New, а 10 июля завершится сборка специальной партии автомобилей, последний из которых отправится в музей.
Машина была разработана в Германии ещё в конце 1930-х годов, но её производство было почти прекращено после начала Второй мировой войны. После войны выпуск автомобиля был возобновлён, и производство «Жуков» наладили в разных регионах мира.
В Мексике Volkswagen Beetle из-за дешевизны был популярен в качестве такси, однако несколько лет назад власти Мехико запретили коммерческие перевозки людей в таких автомобилях.
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