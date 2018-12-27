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В Китае интересуются российскими продуктами

Li Ming/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин заявил, что репутация российских продуктов генерирует на них спрос в Китае.

«Все, что выращено в России, это, как правило, продукт очень высокого качества с экологической точки зрения. И в Китае это является известным фактом. В общем, эта имиджевая составляющая уже генерирует спрос на российские продукты», — сказал Инюшин в интервью РИА Новости.

По его словам, потреблять российские продукты стало престижно. Это создаёт возможности для расширения поставок.

Как ранее писал News.ru, посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что опыт экономических реформ Китая является бесценным наследием государственной стратегии. Однако, по его словам, при использовании этого опыта другими странами стоит учитывать их собственный путь развития.


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