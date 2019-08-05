https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев оценил прогноз о возможном спаде российской экономики. По его словам, это маловероятно, так как в стране имеется подушка безопасности — Фонд национального благосостояния.

Опасения рецессии имеются, и Минэкономразвития их видит, — признал парламентарий, отметив, что правительство не допустит инфляции.

При этом политик призвал обратить внимание на сокращение числа занятых в ряде российских регионов. Кроме того, он подчеркнул, что у России есть необходимые ресурсы для роста экономики, передаёт газета « Известия ».

Ранее News.ru сообщал, что Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%. Незначительное снижение общего уровня цен произошло впервые с сентября 2017 года, а с начала 2019 года рост цен в России составил 2,7%. С 23 по 29 июля 2019 года индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала июля — 100,2%, с начала года — 102,7%.