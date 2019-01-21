В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной по газу

https://news.ru/storage/news/f71ec4b185a4f38270e313721d51ad50/af056c83-8727-40b5-ac63-4eec64e52490_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Госдуме спрогнозировали ход и итоги переговоров России, Украины и ЕС по газу. Вопрос транзита российского газа в ЕС через украинскую территорию обсудят 21 января в Брюсселе.

Российские парламентарии ожидают трудных переговоров, хотя Украина и Европа в первую очередь заинтересованы в достижении результата, пишет издание «Экономика сегодня».

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отмечает, что ситуация очень запутана, а Киев занимает странную позицию. О желании договориться и найти компромисс зачастую свидетельствует то, как стороны следят за своими высказываниями, полагает политик. Он подчёркивает, что с российской стороны неуважительных реплик в адрес украинских коллег или руководства «Нафтогаза» не допускается, в то же время топ-менеджмент украинской госкомпании и украинские политики используют пренебрежительные и оскорбительные высказывания в адрес российских коллег чуть ли не ежедневно и изначально настроены на деструктив. То есть они изначально берут агрессивный тон, нацелены не на поиск взаимовыгодных решений, а на деструктив.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв считает, что РФ всегда была открыта для договорённостей по транзиту через Украину, но украинская сторона не всегда добросовестно подходила к переговорам и заключённым соглашениям. В любом бизнесе обязаны существовать партнерские отношения, при этом политические пристрастия не должны играть никакой роли, считает он.

«Что будет после выборов на Украине 31 марта — это уже другой вопрос. Пока же есть факт: газовые договоренности по транзиту между Россией и Украиной заканчиваются в декабре 2019 года, причем всем выгодно заключить новые. Другой факт — переговоры стартуют на фоне украинских выборов. И эти факты нельзя совмещать для выработки новых соглашений», — подчёркивает парламентарий.

Он считает, что на сегодняшний день в Европе нет единства во мнениях и сам вопрос существования ЕС в текущем виде ставится под сомнение.

«Европейским политикам приходится учитывать национальные интересы собственных стран, потребность их граждан. В первую очередь, это вопросы энергетической безопасности и потребность населения и промышленности в газе — они высоки и постоянно растут. А стратегия развития альтернативной энергетики в ближайшие десятилетия газ Европе не заменит. А значит, совсем не обязательно, что ЕС встанет на сторону Киева в предстоящих дебатах и будет лоббировать его интересы в первоочередном порядке», — резюмирует Селезнёв.

Ранее News.ru сообщал, что коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявлял, что Киев продолжит поиск иностранных активов «Газпрома» с целью их ареста.