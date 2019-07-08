Совет Госдумы решит вопрос об запрете поставок вина и воды из Грузии.
Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов. По его словам, ограничения также могут коснуться денежных переводов в Грузию, передаёт «
На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что российские туристы отменили более 130 броней в гостиницах города Кутаиси в Грузии в связи с закрытием прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщила представитель пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.