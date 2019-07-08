https://static.news.ru/photo/709e4f4e-a16c-11e9-bac8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Совет Госдумы решит вопрос об запрете поставок вина и воды из Грузии.

Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов. По его словам, ограничения также могут коснуться денежных переводов в Грузию, передаёт « Интерфакс ».

На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что российские туристы отменили более 130 броней в гостиницах города Кутаиси в Грузии в связи с закрытием прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщила представитель пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.