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Еврокомиссар оборвал споры об остановке «Северного потока — 2»

Zamir Usmanov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что проект «Северный поток — 2» невозможно остановить, так как его строительство уже началось.

«Трубопровод давно строится, и его больше нельзя просто взять и остановить», — сказал еврокомиссар в интервью журналу Der Spiegel, добавив, что угрозы президента США Дональда Трампа также не являются основанием для этого.

При этом Эттингер подчеркнул, что российская госкорпорация «Газпром» должна заключить честное соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток через Украину.

Ранее News.ru писал о том, что «Газпром» построил более 380 км трубопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, на северо-западе идёт строительство новых мощностей в направлении Усть-Луги. Именно в этом месте будет начинаться «Северный поток — 2». Сейчас работа ведётся в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России.


#северныйпоток-2 #еврокомиссия
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