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В ЕС поддержали снятие санкций с компаний Дерипаски

Александр Куров/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Послы нескольких европейских стран в США, а также глава представительства ЕС в Вашингтоне поддержали американский Минфин в вопросе возможного снятия санкций с компаний Олега Дерипаски: холдинга En+ и РУСАЛа.

«Мы приветствуем недавние действия Казначейства в отношении представления Конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и РУСАЛа из санкционного списка», — говорится в письме дипломатов, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Документ подписали послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции и глава представительства ЕС в США. По их мнению, продление санкций в отношении этих компаний негативно скажется на алюминиевой отрасли всей Европы.

Ранее News.ru писал, что министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил снятие санкций с компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго». Решение принято после заседания с представителями Конгресса от Демократической партии. Эти санкции позволили Соединённым Штатам выполнить свою главную цель — РУСАЛ и En+ выведены из-под контроля Дерипаски, подчеркнул глава Минфина США. По его словам, представители компаний обязались сделать максимально прозрачными все операции. Если условия будут выполнены, то ограничений в будущем не будет.


#санкции #русал #ОлегДерипаска
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