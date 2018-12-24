В Азербайджане введена в строй новая морская платформа

https://news.ru/storage/news/85720fca16216ca37cc08ccabd4f1844/e02d7f4e-b469-4499-95c5-da5899490b67_850.jpg facebook.com/SOCARofficial

На месторождении Булла-Дениз в Азербайджане введена в эксплуатацию новая морская платформа № 12. Об этом сообщает пресс-служба нефтекомпании SOCAR.

Как следует из сообщения, строительные работы начались в 2017 году трестом Neftqaztikinti. Согласно планам, с платформы будет осуществлено бурение одной поисковой и четырёх эксплуатационных скважин средней глубиной 6,3 тыс. метров. Предполагаемый уровень добычи составит до 2,5 млн кубометров газа и до 500 тонн конденсата в сутки.

По словам президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, компания в течение последних 11 месяцев наращивает уровень добычи. Закрепить успех и обеспечить устойчивость достигнутых показателей позволят новые платформы, возведённые на основе современных технологий, отметил глава компании. Он высказал особую гордость за то, что постройка и установка платформы, которая отвечает самым высоким инженерным и технологическим требованиям, были осуществлены своими силами. Это говорит о том, что SOCAR во всех сферах сформировалась как современная глобальная компания, сказал Абдуллаев.

SOCAR является оператором разработки месторождения Булла Дениз.