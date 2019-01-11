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ФТС: в 2018 году вырос импорт из дальнего зарубежья в РФ

Wang Jilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В 2018 году возрос импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), он увеличился на 4,6% по отношению к показателям 2017 года.

Как сообщает ведомство, совокупный объём импорта из стран дальнего зарубежья составил в 2018 году $211,96 млрд. При этом в декабре импорт вырос на 4,9% к уровню ноября и в стоимостном выражении почти достиг $19 млрд.

В то же время показатели декабря прошлого года оказались на 8,3% ниже относительно декабря 2017 года. На 15,4% снизились закупки машиностроительной продукции, на 6,6% сократился импорт продовольственных товаров и сырья для их производства. 

Падение импорта машиностроительной продукции в декабре 2018 года к декабрю 2017 года обусловлено значительным сокращением закупок судов и плавучих средств, летательных аппаратов и механического оборудования. В то же время на 6,6% возросли импортные поставки железнодорожных локомотивов, сообщает ФТС.

Как ранее писал News.ru, отчисления Федеральной таможенной службы в 2018 году в бюджет выросли на 32,5%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


#данные #импорт #ФТС
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