https://static.news.ru/photo/94d4c45e-9e4e-11e9-be61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Микрофинансовые организации (МФО), которые находятся вне реестра и выдают гражданам займы нелегально, должны нести уголовную ответственность. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он отметил, что внести соответствующие поправки в законодательство необходимо в связи с резким ростом потребительского кредитования в России. Сейчас к «чёрным кредиторам» применяется только административное наказание в виде штрафа.

По словам чиновника, именно такие МФО «хулиганят» больше всего, поскольку работают в «серой зоне», сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в России с 1 июля вступили в силу новые правила микрокредитования. Они ограничивают размер процентной ставки 1% в день.