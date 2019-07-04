Микрофинансовые организации (МФО), которые находятся вне реестра и выдают гражданам займы нелегально, должны нести уголовную ответственность. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Он отметил, что внести соответствующие поправки в законодательство необходимо в связи с резким ростом потребительского кредитования в России. Сейчас к «чёрным кредиторам» применяется только административное наказание в виде штрафа.
По словам чиновника, именно такие МФО «хулиганят» больше всего, поскольку работают в «серой зоне», сообщает
Ранее News.ru писал, что в России с 1 июля вступили в силу новые правила микрокредитования. Они ограничивают размер процентной ставки 1% в день.